Drie mannen krijgen 8 jaar cel voor overval op Italiaanse goudhandelaar, dieven gingen aan de haal met 150.000 euro aan goud en juwelen 

Wat de dieven niet wisten, was dat er in de tas ook een gps-tracker zat. Die leidde de politie naar een geparkeerde wagen in Hoboken. De politie kon twee mannen onderscheppen toen die wilden wegrijden. In de auto vonden de speurders de tas van het slachtoffer, net als twee bebloede jassen, een pet en pepperspray. Het goud en de juwelen konden niet teruggevonden worden. De twee mannen ontkenden in de rechtbank iedere betrokkenheid, maar de rechter vond hun verhaal "niet geloofwaardig". Uit camerabeelden van het hotel was gebleken dat ze het slachtoffer in de gaten hadden gehouden.