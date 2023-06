Brussel bant paardenkoetsen uit stadscentrum en vervangt ze door elektrische exemplaren

Het stadsbestuur was al langer op zoek naar een alternatief voor de paardenkoetsen. "Ik strijd al vier jaar voor de paarden die in het centrum rondrijden met toeristen. Het was moeilijk om de dieren elke dag te zien rondzeulen met toeristen. Soms hadden ze amper vijf minuutjes pauze tussen twee ritjes door. In deze temperaturen is dat nog lastiger", vertelt Zoubida Jellab (Ecolo-Groen), schepen van Dierenwelzijn in Brussel.