Pas gerenoveerd huis in Menen onbewoonbaar na brand in elektriciteitskast

In de Voorzorgstraat in Menen is brand uitgebroken in een rijhuis. De vrouw die er woont was aan het stofzuigen toen ze plots een kleine plof hoorde en de stofzuiger uitviel. Meteen daarna bleek de elektriciteitskast in brand te staan. De brandweer was snel ter plekke, maar kon niet voorkomen dat het huis uitbrandde. Ook bij de buren is er hinder, maar die blijft beperkt tot geurhinder.