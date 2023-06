Pornstar Martini is dé cocktail van de zomer, maar waar komt die naam eigenlijk vandaan?

De Pornstar Martini is een cocktail op basis van passievrucht en wodka. En hij is razend populair. Zo populair dat de Nederlandse rappers Lil Kleine, Boef, $hirak en Cristian D er een song over hebben geschreven die op nummer 1 staat in de Nederlandse hitparade.

Ook in cocktailbars bij ons duikt hij steeds meer op: "We hebben de cocktail jaren niet gemaakt, maar op een gegeven moment werd de vraag zo groot dat we hem zijn beginnen maken", zegt Didier Van den Broeck van cocktailbar Dogma in Antwerpen in "De Wereld Vandaag" op Radio 1. "Hij staat zelfs niet écht op de kaart, maar je kan het wel in elke cocktailbar bestellen."