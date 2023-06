Verplicht rijbewijs B leidt tot moeilijkheden bij recrutering brandweer en politie 

Het valt niet te ontkennen dat een rijbewijs B wel noodzakelijk is bij de brandweer. "Niet alleen om op het werk te raken als je wordt opgeroepen, maar ook wanneer de vaste chauffeur van een van de kleinere voertuigen verhinderd is of iets aan de hand krijgt tijdens een interventie."

Ook is er altijd iemand bij de brandweer die in het bezit moet zijn van een rijbewijs C om met de pompwagen te rijden. Dat rijbewijs kan nadien wel nog behaald worden en wordt gefinancierd door de brandweer zelf.