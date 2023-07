Sint-Niklaas voert rookverbod in parken en bossen in vanaf code geel

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) roept al een tijdje op extra voorzichtig te zijn nu door de langdurige droogte het risico op brand in bos- en natuurgebieden groter is geworden. Ook de stad Sint-Niklaas vraagt nu om waakzaam te zijn. Ze voert meteen ook een strengere maatregel in: vanaf code geel geldt er een rookverbod in de bos-, natuur- en parkgebieden in Sint-Niklaas.