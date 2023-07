Slimme camera moet auto's weghouden uit Katelijnestraat in Brugge

In het centrum van Brugge is er een nieuwe slimme camera geïnstalleerd om de Katelijnestraat vanaf zaterdag autoluw te houden. Vanaf 1 juli gaat een deel van de Katelijnestraat elke namiddag dicht voor auto's. Wie in die periode daar toch met de auto rijdt, wordt door de ANPR-camera via nummerplaatsherkenning geregistreerd en krijgt een boete van 68 euro.