Hoe komt het dat sportkleren na het wassen blijven stinken?

Met katoen heb je dat ook wel, al is het veel minder. "Katoen is een hydrofiele vezel (een vezel die minder van die geurstoffen opneemt)". Toch zou De Raeve katoen absoluut afraden als sportkledij. "Ons lichaam zweet om te koelen, dat is de meest efficiënte manier om onze lichaamstemperatuur rond 37 graden te houden. Dat zweet moet kunnen verdampen. Katoen gaat echter al dat zweet vasthouden waardoor het niet kan verdampen en dat is nefast voor onze gezondheid."