Straatverlichting gaat uitzonderlijk weer aan tijdens Lokerse Feesten

De Lokerse Feesten gaan dit jaar door van 4 tot 13 augustus. Die periode blijft de straatverlichting in het centrum en de belangrijkste invalswegen van de stad 's nachts weer aan. “Tijdens die periode komen tienduizenden mensen uit heel Vlaanderen naar onze stad", zei burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) op de gemeenteraad. "We willen uiteraard dat die mensen niet alleen goed en veilig onze stad kunnen bereiken, maar dat ze ook op een veilige manier weer naar huis kunnen."

"Onze diensten zijn nu samen met de politie en de mensen van Fluvius aan het kijken welke zones zeker moeten worden verlicht. Maar dat het hele centrum en de omgeving van het terrein van de Fonnefeesten en de Lokerse Feesten daaronder vallen is duidelijk. Alles zal ook afhangen van de snelheid waarmee Fluvius het kan uitvoeren, want het aanschakelen moet telkens manueel gebeuren in de diverse elektriciteitscabines."