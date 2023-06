Te grote, hinderlijke rugzak op tram? MIVB kan binnenkort boetes uitdelen aan mensen die overlast veroorzaken

Mensen die andere reizigers van de MIVB storen door luide muziek te spelen, geurend voedsel of alcohol te consumeren, of een hinderlijk grote rugzak te dragen, kunnen binnenkort een boete krijgen van het controlepersoneel van de Brusselse vervoersmaatschappij. De regels zijn niet nieuw, de boetes wel. “De laatste tijd krijgt de MIVB meer klachten over overlast”, weet Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). “Daarom hebben wij het huidige juridische kader voor MIVB-controleurs geüpdatet.”

“Als je het openbaar vervoer in Brussel gebruikt, zijn er een aantal regels die je in acht moet nemen. Wanneer er echt ernstig storende hinder is, kan het controlepersoneel nu terugvallen op een verduidelijkt en uitgebreid juridisch kader om in te grijpen. Het is nu helder en duidelijk wanneer zij kunnen tussenkomen en onder welke voorwaarden,” legt Van den Brandt uit. “Het is een soort stok achter de deur om te kunnen zorgen dat wanneer er gevaarlijke of hinderlijke situaties zijn op het net er in gegrepen kan worden.”