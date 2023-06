Temse lanceert crowdfunding voor restauratie iconische Boelwerfkraan

Eddy Groenwals is voormalig arbeider op de Boelwerf. Hij startte er op 8 augustus 1956 en deed er verschillende jobs. Voor hem is de Boelwerf ook een iconisch monument: "Die kraan was een stuk van ons, dat was de verankering van die scheepsbouwers. Want zonder kraan kun je geen schepen bouwen." Hij is blij dat de Boelwerfkraan blijft bestaan en gerestaureerd zal worden. "Dat is niet omdat ik chauvinistisch ben, dat is zeggen: bedankt dat je ons erkent", aldus de voormalige Boelwerfwerknemer.

Beluister hier het hele interview met Eddy Groenwals: