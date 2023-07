Tiener in elkaar geslagen na feest einde examens in Waregem

De jongen van 17 had het einde van de examens gevierd in Waregem. Toen hij naar huis wou vertrekken, werd hij vlakbij de fietsenstalling aangevallen door drie onbekende mannen. Hij kreeg klappen in het gezicht en verloor het bewustzijn. Ze lieten hem bewusteloos achter en pikten nog zijn smartphone. Het toestel werd wat verder kapot teruggevonden.



Het was een medewerker van Bpost die vroeg moest beginnen werken, die de jongen vond in het straatje vlakbij het postkantoor. Hij nam de jongen mee naar kantoor. Het personeel van de post verwittigde de vader van de jongen. De vader heeft klacht ingediend bij de politie.