Jaar na moord op 9-jarige Gino in Nederland: tweede verdachte opgepakt, voor verbergen van lichaam

Volgens het Openbaar Ministerie wordt de man die nu opgepakt is, verdacht van het "wegmaken van het lichaam". "We benadrukken dat deze persoon niet wordt verdacht van andere strafbare feiten ten aanzien van Gino", klinkt het stellig. Het Openbaar Ministerie gaat er dus van uit dat de tweede verdachte niks te maken heeft met de ontvoering of de moord op het jongetje. Of hij vervolgd zal worden, is op dit moment niet duidelijk. Hij is alleszins opnieuw vrijgelaten.