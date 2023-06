Andere verloning en ondersteuning door verplegers en administratief personeel moeten werk van huisartsen verlichten  

Een andere verandering die wordt doorgevoerd in de "new deal" is de verloning van de huisartsen. Nu worden ze betaald per patiënt die ze zien. In het nieuwe systeem zouden ze minder geld krijgen per consultatie, maar wel geld voor het profiel van een patiënt. "Zo zal een arts meer krijgen voor een oudere patiënt, omdat die vaak meer zorg nodig heeft dan een jongere patiënt. We kijken naar leeftijd, maar ook naar de sociale situatie", verduidelijkt de minister.