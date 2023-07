Verplichte dropzones voor steps in Sint-Gillis vanaf 1 juli

De steps zorgen voor flink wat overlast in de Brusselse straten. In afwachting van het besluit van minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen), nemen verschillende gemeenten zelf maatregelen om het fenomeen van de 'strooisteps' aan banden te leggen. Sint-Gillis heeft op zijn gemeentelijke wegen 41 dropzones ingericht. Op de gewestwegen komen tegen begin volgend jaar 36 zones, waardoor de gemeente in totaal 77 dropzones zal tellen.