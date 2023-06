Verwanten van de mens slachtten 1,45 miljoen jaar geleden hun soortgenoten

Pobiner kwam de gefossilieerde tibia, het scheenbeen, voor het eerst tegen in de collecties van het Nairobi National Museum, terwijl ze op zoek was naar aanwijzingen over welke prehistorische roofdieren jacht gemaakt zouden kunnen hebben op onze oude verwanten en hen zouden kunnen opgegeten hebben. Met een eenvoudig vergrootglas was Pobiner het scheenbeen aan het bekijken op zoek naar bijtsporen toen ze in de plaats daarvan iets opmerkte dat er volgens haar onmiddellijk uitzag als aanwijzingen voor slachterij.

Om na te gaan of wat ze zag op het oppervlak van het fossiel inderdaad snijsporen waren, stuurde Pobiner afgietsels van de snijsporen - gemaakt uit hetzelfde materiaal dat tandartsen gebruiken om een afdruk van tanden te maken - naar haar mede-auteur Michael Pante, die gespecialiseerd is in het identificeren van sporen die mensen en carnivoren op beenderen achterlaten. Ze gaf Pante geen details over wat ze hem gestuurd had en vroeg enkel om de sporen op de afgietsels te analyseren en haar te zeggen wat de sporen gemaakt had.