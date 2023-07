Vier onruststokers mogen een maand niet in de uitgaansbuurt van Oostende komen

De politie van Oostende werkt al enkele jaren met het systeem van plaatsverboden. Commissaris Caestecker: "We zijn daar best tevreden over. Het plaatsverbod laat ons toe om lik op stuk te geven aan onruststokers. Op sociale media lees ik soms dat zo'n plaatsverbod niet te controleren valt. Maar ik spreek dat tegen. Onze politiemensen in de uitgaansbuurt zien het meteen wanneer een onruststoker met een plaatsverbod in de Langestraat verschijnt."

"In dat geval pakken we die persoon op en die wordt een nacht opgesloten in de cel. Hij of zij krijgt ook een GAS-boete. Bij zo'n overtreding kan het plaatsverbod ook twee keer verlengd worden, tot drie maanden maximum. En wie drie maanden plaatsverbod heeft gekregen, moet niet denken dat hij of zij voor altijd buiten schot is. Wie opnieuw voor overlast zorgt, kan een nieuw plaatsverbod krijgen."