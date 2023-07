Leerlingen uit Kluisbergen breken Belgisch record loombandjes leggen: "630.000 bandjes vormen 6,3 kilometer"

"De kinderen van de Vrije basisschool Berchem-Kwaremont hebben 6,3 kilometer bandjes aan elkaar geknoopt", klinkt het bij deurwaarder Rob Timmermans. Dat is een nieuw Belgisch record. Het vorige record stond op 5,8 kilometer. De leerlingen van het vijfde leerjaar werkten sinds februari aan de ketting.

Het idee om de langste ketting van België te maken kwam van Floris en Mattis, twee leerlingen uit dek klas. "Mattis had zo’n bandjes mee naar school en het leek ons wel leuk om er iets meer mee te doen", vertelt Floris. Toen Floris het idee thuis vertelde was zijn opa meteen enthousiast. "Mijn man is nog altijd chiroleider en hij vond het een goed idee", zegt zijn oma Martine Ottevaere. "Hij heeft zijn gsm genomen en bestelde onmiddellijk 10 kilogram bandjes. Naarmate het vorderde kwamen er zelfs 20 kilogram per bestelling."

De ketting werd uitgerold op het oefenterrein van Kwaremont Sportief. "De ketting moet uit één deel bestaan. Om meetbaar te zijn moet de ketting afgerold worden over de langste zijde van het voetbalveld die 100 meter is". In totaal telden ze 63 lengtes goed voor 6.300 meter.