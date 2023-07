Voor tweede keer op een week tijd miljoenenwinst met loterij aan de kust

In Oostende heeft Ingrid Verbeiren van krantenwinkel 't Gazetje, in het centrum van de stad, vandaag symbolisch een cheque in ontvangst genomen van ruim één miljoen euro. Ze deed dat in plaats van de eigenlijke winnares omdat die liever anoniem wil blijven. "Het is wel in mijn winkel dat het winnende lot gevallen is en ik vind dat een zeer unieke belevenis. Het mag gerust nog eens gebeuren", lacht Ingrid.