Sint-Niklaas stelt nieuwe editie Vredefeesten voor: Luchtballonnen in de vorm dieren tijdens Reynaertjaar

“Omdat Sint-Niklaas dit jaar het Reynaertjaar organiseert, zijn we op zoek gegaan naar speciale ballonnen in het teken van een dier", zegt ballonpiloot en organisator Roy Sax.

"Zo kan ik alvast verklappen dat er een ballon in de vorm van een wolf de lucht in zal gaan. Maar in de loop van de volgende weken komen er nog heel wat verrassingen aan. Beter nog is om het op 1, 2 en 3 september zelf te komen bewonderen. Want dit evenement is en blijft uniek. Nergens in de wereld stijgen er zoveel ballonnen tegelijk op vanuit het centrum van een stad."