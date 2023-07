Vrouw uit Ichtegem vrijgesproken voor dodelijk ongeval: "Het slachtoffer reed te snel"

Uit getuigenverslagen was al gebleken dat de vrouw erg voorzichtig reed. Voor ze insloeg was ze, zoals het moet, voor de witte lijn gestopt. Dan was ze heel traag tot over de lijn gereden, maar door een rij geparkeerde auto's had ze de motorrijder niet zien aankomen. Bovendien reed de man 63 kilometer per uur, waar hij maar 50 mocht.

Volgens de rechter werd de vrouw geconfronteerd met een "onvoorziene hindernis" en was het ongeval niet gebeurd als de motorrijder zich aan de snelheidslimiet had gehouden. "Mocht het slachtoffer 50 kilometer per uur gereden hebben, dan was hij op tijd tot stilstand kunnen komen. Er zijn dan ook geen elementen die erop wijzen dat de vrouw zelfs maar de lichtste fout heeft begaan.”