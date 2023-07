Ontdek hier wat security allemaal uit handbagage haalt: "Ook een waterpistool is verboden"

Bij de veiligheidscontrole worden passagiers en hun handbagage grondig gecontroleerd. Het personeel kijkt vooral naar de aanwezigheid van vloeistoffen. Op de luchthaven noemen ze dat de LAG's, dat zijn de ‘Liquids, Aersosols en Gels’. Om veiligheidsredenen is de hoeveelheid vloeistoffen, gassen en gels die je in je handbagage mag meenemen, strikt beperkt tot 100 ml per product. Ze moeten ook verpakt zijn in een doorzichtige hersluitbare plastic zak.

Als die spullen niet voldoen aan de vereisten, worden ze geweigerd en in beslag genomen. "En niet verwonderlijk: gemiddeld 40 procent van de in beslag genomen LAG's zijn drankflesjes zoals water en frisdranken", zegt Ihsane Chioua Lekhli.