Vangt Poetin met het verbannen van Wagner naar Wit-Rusland twee vliegen in één klap?

Voor het eerste kiezen, zou paradoxaal zijn, merkt Kris Quanten op, professor militaire geschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. "Want Wagner was net in opstand gekomen tegen het ultimatum van minister van Defensie Sjojgoe over verplichte integratie in het Russische leger", zegt hij in "De wereld vandaag". "En we weten dat er binnen Wagner heel wat wantrouwen en afkeer bestaat tegenover dat reguliere leger."



Rest de andere mogelijkheid: naar Wit-Rusland trekken. De berichten over het bouwen van kampen voor duizenden strijders lijken erop te wijzen dat men in Wit-Rusland verwacht dat er toch heel wat Wagner-strijders de grens zullen oversteken. "En dan is het maar de vraag wat ze er gaan doen."