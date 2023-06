Russische Veiligheidsdienst stopt onderzoek naar Prigozjin en Wagner, zet huurlingenleger strijd verder vanuit Wit-Rusland? 

Hoe het nu verder moet met Prigozjin en zijn huurlingenleger, dat blijft een open vraag. Of Prigozjin intussen al in Wit-Rusland is, ook een onderdeel van het akkoord, is niet helemaal duidelijk. Vandaag zou een privévliegtuig in Wit-Rusland geland zijn dat gelinkt wordt aan Prigozjin. Mogelijk is hij dus al in Wit-Rusland, maar het is nog niet bevestigd dat hij effectief aan boord was. De laatste keer dat hij in het openbaar te zien was, was zaterdagavond, toen hij het militaire hoofdkwartier in Rostov aan de Don verliet in een auto. Gisteren stuurde hij nog een audioboodschap de wereld in.