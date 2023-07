Werkgroep zoekt alternatief voor geschrapte parkeerstrook langs Hasseltsesteenweg (N20) in Kortessem

Eind mei werden de plannen voor de herinrichting van de N20, de Hasseltstesteenweg in Kortessem, even on hold gezet. Want om over een lengte van 1,5 kilometer brede fiets- en voetpaden te kunnen aanleggen, moet de brede strook langs de weg verdwijnen. De handelaars in Kortessem zagen dat niet zitten, omdat veel bestuurders die strook gebruiken om te parkeren.