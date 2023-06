Werkzoekenden worden opvallend minder uitgenodigd voor sollicitatiegesprekken dan wie wel al werkt

"Diploma en werkervaring blijven uiteraard belangrijk, ook in een krappe arbeidsmarkt, maar ze staan niet op nummer één", zegt Winnepenninckx. "Een interessante kandidatuur is juist iemand die in de toekomst voor een onderneming veel kan betekenen. Dan kom je al snel uit bij de competenties en het potentieel van die persoon."



"Om loopbanen duurzaam te maken, moeten bedrijven kijken naar de groeimarge van een kandidaat. Iemand die de job al voor 100 procent beheerst bij aanwerving kan niet meer groeien in die job of functie en zal daarom doorgaans minder lang bij de onderneming blijven. Nochtans kan deze kandidaat wel nog andere rollen opnemen. Het is daarom belangrijk om tijdens de sollicitatie iemands ambities goed af te toetsen, en te kijken hoe de job – in de mate van het mogelijke - aangepast kan worden aan de kandidaat."