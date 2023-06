Zaventem zet woongebied van 4 hectare om in landbouwzone: "Historische beslissing"

"We zetten hiermee een enorme stap in de bouwshift. We hebben ook expliciet de goedkeuring gekregen van de Vlaamse regering voor ons plan. Een omvorming van woongebied naar landbouwgebied op deze schaal is een historisch feit in onze gemeente”, zegt schepen Dewandeleer.

Het is overigens niet de eerste maatregel die Zaventem neemt in het kader van de bouwshift. "Het uitkleuren van het woongebied komt er na eerdere beslissingen van het gemeentebestuur om geen nieuwe private verkavelingen met wegenis goed te keuren aan de Vossemlaan in Sterrebeek en aan de Konijnenstraat in Zaventem in april van dit jaar", aldus de schepen.