Stad Turnhout plaatst "seniorenvriendelijke" banken die ouderen zelf uitkiezen

In het woonzorgcentrum De Wending in Turnhout testen alle senioren die dat willen, ook senioren die niet in het woonzorgcentrum wonen, enkele nieuwe zitbanken uit. Het stadsbestuur zal de meest "seniorenvriendelijke" bank in de stad plaatsen. Het is de bedoeling dat ouderen om de 250 meter een ergonomische rustplaats vinden zodat ze zich te voet kunnen verplaatsen.