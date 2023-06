Meer mensen bliezen positief tijdens "Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur"

Ook het aantal rijbewijzen dat werd ingetrokken voor rijden onder invloed van alcohol is gestegen: van 119 tijdens de actie in januari, en 143 in juni vorig jaar, naar 183 tijdens de actie van afgelopen weekend.

Die stijging is vooral te wijten aan de verstrengde maatregel die sinds begin deze maand van kracht is, zegt woordvoerder An Berger van de federale politie. "Sinds 1 juni is de drempel voor een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs verlaagd van 1,5 naar 1,2 promille. Je moet dus sneller je rijbewijs afgeven als je rijdt onder invloed van alcohol."