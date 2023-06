’s Nachts rijden naar je vakantiebestemming: niet altijd veilig en soms zelfs geen tijdwinst

Wanneer meerdere types zich bij een piloot manifesteren, dan is het gevaar op ongelukken groter. De ramp met vlucht 447 van Air France van Rio de Janeiro naar Parijs in 2009 was in belangrijke mate het gevolg van cumulatieve en circadiane vermoeidheid. Het vliegtuig stortte even na 2 uur neer in de Atlantische oceaan omdat de betrokken piloten ondanks hun training volgens een evaluatierapport n.a.v. het ongeval niet in staat waren om tijdig en correct te reageren op verschillende foutmeldingen op hun instrumenten.

Zelfs in de zeilsport is het risico op indommelen bekend, weet luisteraar Jan. Daar spreken ze over de "hondenwacht", de nachtelijke uren tijdens een lange reis over zee of oceaan waarbinnen de hele crew slaapt, behalve één iemand die over de boot moet waken, en die uiteindelijk ook soms in slaap valt.