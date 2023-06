Actieve lifters: wormpjes gebruiken elektriciteit om op insecten te springen

Het was ook bekend dat C. elegans op gevleugelde insecten sprong, maar het was niet duidelijk hoe de wormpjes de afstand, die aanzienlijk is voor hun microscopische grootte, konden overbruggen. Dit onderzoek legt de verbinding met het feit dat gevleugelde insecten van nature een elektrische lading verzamelen terwijl ze vliegen. Dat produceert een elektrisch veld waarlangs C. elegans zich kan voortbewegen.

Het is nog onduidelijk hoe C. elegans dit juist doet. De genetica van de wormen kan hierbij een rol spelen. Onderzoekers hebben sprongen geobserveerd in andere soorten die nauw verwant zijn met . C. elegans, en ze stelden vast dat mutanten die niet in staat waren elektrische velden te voelen, minder springen dan hun normale soortgenoten.

Er is echter nog meer onderzoek nodig om precies vast te stellen welke genen er een rol spelen bij het maken van de sprongen en om na te gaan of andere micro-organismen eveneens elektriciteit kunnen gebruiken om sprongen te maken.

De studie van Sugi en zijn collega's van de Universiteit van Hokkaido en van Yokkaichi Tech is gepubliceerd in Current Biology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Cell Press.