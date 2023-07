Advocaat uit Hooglede veroordeeld tot voorwaardelijke straf omdat hij zwaar onder de prijs moordhuis van cliënte kocht

Later pas kreeg de vrouw argwaan. Ze stapte naar de rechter omdat ze vermoedde dat de advocaat misbruik had gemaakt van haar vertrouwen en het huis veel te goedkoop had gekocht. Tijdens het moordproces had de vrouw een nauwe band met de advocaat. Ze was ook erg afhankelijk van hem. "Door wat er thuis gebeurd was, was ik mentaal zeer kwetsbaar", zegt ze. "Ik rekende altijd op mijn advocaat, die mij zeer vriendschappelijk behandelde en zelfs knuffels gaf. Toen hij het voorstel deed om mijn huis over te kopen om mijn schulden af te betalen, ging ik daar dan ook op in".

Ook het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de man misbruik heeft gemaakt van zijn positie. Volgens een schatter was alleen al de grond meer dan 50.000 euro waard. “Door de vertrouwensband kon het slachtoffer bovendien geen kant op. Hij vertelde haar zaken om haar te doen verkopen. Bovendien schreef hij geld van een erfenis van haar oma over van een derdenrekening naar zijn privérekening, zogezegd als ereloon, terwijl het om kosteloze rechtsbijstand ging.