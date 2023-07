Anima Research Center in Alken zal nieuwe behandeling in strijd tegen Omikron-variant van coronavirus testen 

"Zo'n antistof-behandeling is noodzakelijk voor alle mensen met een verminderd immuunsysteem of afweersysteem. Uit recent onderzoek van het UZ Leuven blijkt dat een vaccinatie zeker zinvol is, maar niet volstaat voor deze mensen. Denk maar aan kankerpatiënten, patiënten met immuunstoornissen zoals Crohnpatiënten of mensen die immuunonderdrukkende middelen moeten nemen in het kader van bijvoorbeeld een transplantatie. Het betreft toch wel een vijf procent van de bevolking, omdat in deze studie ook jongeren meegenomen worden", somt Buntinx op.