655 medewerkers van Antwerpse ZNA en GZA ziekenhuizen rijden voortaan met elektrische fiets na groepsaankoop

Personeelsleden van de GZA en ZNA ziekenhuizen in Antwerpen kregen de voorbije weken de mogelijkheid om in te tekenen op een groepsaankoop voor elektrische fietsen. "Het resultaat ervan is ver boven de verwachtingen, want in totaal hebben 655 collega's een elektrische fiets aangekocht", zegt Tom Van de Vreken van ZNA.