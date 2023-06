Australische politie zet zoektocht naar vermiste Belgische toeriste voort: "Ze is waarschijnlijk verdwaald"

De toeriste zou het laatst gezien in het plaatsje Waratah op 17 juni, op een tiental kilometer van de wandeling. Die wandeling staat te boek als eenvoudig, maar het is momenteel winter in Australië. "De weersomstandigheden zijn slecht, met lichte sneeuwval in het gebied", aldus de politie.

Op 20 juni werd voor de laatste keer een signaal van haar smartphone opgevangen, zegt politie-inspecteur Anthea Maingay op de persconferentie. Er werden nog geen andere voorwerpen van de Belgische aangetroffen. Alles wijst er volgens de speurders op dat Celine alleen reisde.

Eén van de pistes die worden onderzocht is dat ze verloren is gelopen. "Ze is waarschijnlijk verdwaald. Niets wijst op de betrokkenheid van een derde", aldus Maingay. De Belgische was een onervaren wandelaarster en uitgerust voor een lichte dagtocht, klinkt het nog.