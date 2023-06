Baby die vorige week werd gevonden in Doornik, was wellicht al jaren dood

Aangezien het kind doodgeboren is, lijkt de kans klein dat het om een misdrijf gaat. Het ziekenhuis zit ook in een verhuizing, waarbij alle activiteiten op één plaats zullen worden gebundeld. De site waar het babylichaam is gevonden, wordt later dit jaar ontruimd. Mogelijk werd de baby gebruikt als wetenschappelijk studiemateriaal in het ziekenhuis, en is het lichaam bij de opruim op een verkeerde plaats beland. Het parket wil verder geen commentaar geven. Over de identiteit van de baby is nog niets bekend.