Bedrijfspand in Strombeek-Bever gekraakt door 50 personen, gemeente legt klacht neer

In Strombeek-Bever, Grimbergen, is een bedrijfspand in de Jozef Van Elewijckstraat gekraakt. De krakers zijn vermoedelijk mensen die illegaal in België verblijven. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen, in totaal zo'n 50 personen. Het gebouw dat gekraakt is stond al enige tijd te koop. Burgemeester Bart Laeremans is gisteren ter plaatse gegaan en legt vandaag een klacht neer bij de politie, zodat er kan worden opgetreden.