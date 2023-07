Beerse zet plannen stop voor groene centrumwijk na kritiek van de buurt

Het terrein is gedeeltelijk eigendom van de gemeente. Een ander stuk is in privéhanden. Het project zou ontwikkeld worden door de IOK. "De communicatie over het project is ook niet optimaal verlopen waardoor het vertrouwen van de buurt zoek was", zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). "Er kwam veel kritiek en daarom vonden we het niet opportuun om met het project verder te gaan. Het had te weinig draagvlak om erdoor te duwen. Ook al was er gezegd dat de omgeving verder zou worden ontwikkeld, natuurlijk heeft dat een zeker impact. Een doodlopende straat bijvoorbeeld die dan een verderlopende straat wordt naar een andere verkaveling, daar zal meer verkeer komen." Ook de hoogte was een probleem voor de buurt, die vreesde voor inkijk.