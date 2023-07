Beringen wil elke inwoner vrijetijdsactiviteiten gunnen met nieuwe spaarpottenactie

"We hebben jammer genoeg niet genoeg middelen om iedereen te kunnen helpen", zegt schepen Ann-Sofie Vanoverstijns (CD&V). "Daarom is een actie zoals de "spaarpottenactie" van het "Iedereen UIT fonds" zeer welkom. We hebben 48.000 euro nodig om iedereen die het nodig heeft te kunnen ondersteunen. Als elke inwoner dus 1 euro schenkt, kan elke Beringenaar deelnemen aan vrije tijd."