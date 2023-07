Beveren wil waterbufferbekkens aanleggen en beken verbreden om wateroverlast te voorkomen 

Het is een eerste ingreep om Beveren beter te beschermen tegen veranderingen in het klimaat. "Het waterbeleid moet in de toekomst veerkrachtig zijn, om met extreme weersomstandigheden te kunnen omgaan. Het zal elke zes jaar herbekeken worden. We zetten ook in op werken om meer gescheiden rioleringen aan te leggen. Tijdens droogtes houden we idealiter het water zo lang mogelijk bij. Als het te veel regent, moet het snel en vlot kunnen afvloeien of infiltreren."