Microsoft-baas pleit voor "veiligheidsremmen" bij artificiële intelligentie: "Mag geen wapen tegen samenleving worden"

“Als het over AI gaat, moeten we in een vroeg stadium en op een heldere manier nadenken over de problemen die in het verschiet kunnen liggen”, zegt Smith. “Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, is het belangrijk zowel te zorgen voor een goede controle over AI als de voordelen ervan na te streven. Wij zijn vastbesloten om AI op een veilige en verantwoordelijke manier te ontwikkelen en in te zetten."