Brugse ondernemer organiseert kunstenroute tussen Brugge en Damme met werk van topartiesten

In Damme is kunstenroute Àmare voorgesteld, die loopt over een traject van zes kilometer tussen Brugge en Damme. Op de route kan je werken ontdekken van enkele van de meest bekende kunstenaars van het land. Initiatiefnemer is ondernemer Luc Beke die een vastgoedbedrijf heeft, maar ook eigenaar is van de toeristische boot De Lamme Goedzak.