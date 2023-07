Water in De Averegten in Heist-op-den-Berg is te vuil door droogte en wordt afgesloten: "Permanente oplossing is op komst"

"Het is een natuurlijke waterpartij dus we kunnen er natuurlijk geen chloor of filter in steken", legt Limet uit. Het groendomein is op zoek gegaan naar een permanente oplossing, want vorig jaar was de plas ook tijdelijk afgesloten. "In september gaan we de poel helemaal leeghalen en voegen we ander zand toe met een soort filterend effect. Ook gaan we bomen rondom de plas plaatsen waardoor er meer schaduw valt zodat het water minder snel verdampt", besluit de domeinwachter.