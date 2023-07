Wie uit de bol wil gaan tijdens de Gentse Feesten, kan midden in de nacht terugkeren: "We leggen 12 feestenbussen in"

Momenteel zijn er werken aan de bus- en tramhaltes aan de Zuid in Gent, maar die zouden klaar moeten zijn vóór de Gentse Feesten losbarsten op 14 juli. Want van aan die haltes vertrekken de 12 feestenbussen in even veel richtingen buiten Gent. Ze zijn te herkennen aan de typische "G" vóór de bestemming van de bus. Om 0.30 u, 02.15 u en 04.00u vertrekken ze, onder meer naar Eeklo, Beervelde, Wetteren Oosterzele en Gavere. De meesten stoppen ook aan de park and ride-terreinen in de buurt. Zo zijn er 9 te vinden rond Gent.