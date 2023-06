N-VA Brussel vraagt extra controle op brandveiligheid van sociale woningen na zware brand in Ganshoren

Sociale woningen moeten nauwer gecontroleerd worden op brandveiligheid. Dat vindt de lokale N-VA afdeling in het Brusselse gewest. "De staat van sommige sociale woningen in Brussel is absoluut ondermaats", zegt Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA). "Ik heb al meermaals aan staatssecretaris Ben Hamou (PS) gevraagd om extra controles uit te voeren op de bestaande sociale woningen."

Over de oorzaak van de brand of eventuele problemen met de veiligheid van het gebouw in Ganshoren is voorlopig nog niets bekend. "Vooral de brand in de Londense Grenfell Tower in 2017 heeft mij extra doen nadenken over de brandveiligheid van de sociale woonblokken. Momenteel is mijn vraag weer versnipperd. De capaciteiten van de sociale huisvestingsmaatschappijen zijn gewoon te zwak en dat zorgt voor extra veiligheidsrisico's."