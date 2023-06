460 camera's en 22 radars brengen de Antwerpse haven elke seconde volledig in beeld voor veiliger scheepvaartverkeer

De camera's dienen dus niet in de eerste plaats om criminaliteit in de haven te bestrijden, maar kunnen ook daar wel bij helpen, zegt Verstraelen. "Er is al een oefening gebeurd om te bekijken of we uit oude gegevens iets kunnen afleiden. Zo zijn er bijvoorbeeld zogenoemde afwijkende vaarbewegingen. Wanneer een schip van A naar B vaart en plots ergens stopt, dan vereist dat de nodige aandacht. Dat kunnen we dan wel bekijken. We bespreken ook met veiligheidspartners hoe we die gegevens ter beschikking kunnen stellen."