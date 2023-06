Eerste fusiecafé in Herne over gemeentefusie roept veel vragen op, vooral over nieuwe gemeentenaam

In de drie gemeenten zijn er ook een twintigtal identieke straatnamen, ook daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden. “We zullen keuzes moeten maken”, zegt algemeen directeur Anne Naert. “We houden rekening met het aantal mensen dat in de straat woont, en of er ondernemingen gevestigd zijn. Voor de dienstverlening zullen mensen gewoon terechtkunnen in hun vertrouwde gemeente. Het zijn vooral diensten waar de bevolking niet rechtstreeks mee in contact komt, die we gaan centraliseren.”

Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zullen de inwoners van Gooik, Herne en Galmaarden al voor eengemaakte lijst kunnen kiezen om samen een burgemeester te kiezen, acht schepenen en 27 gemeenteraadsleden.

Vanavond om 19.30 uur is er een fusiecafé in De Cam in Gooik en morgen, donderdag 29 juni, om 19.30 uur in het Baljuwhuis in Galmaarden.