Egbert Lachaert stopt als voorzitter van Open VLD

"Het liberalisme van vandaag kan niet gebaseerd zijn op de structuren,

mensen en ideeën van 30 jaar geleden. Daarvoor is vernieuwing en een

duidelijke kentering nodig", schrijft Lachaert in een persmededeling.

Om de partij succesvol te hervormen, moet iedereen zichzelf ook in vraag durven stellen, geeft de Open VLD-voorzitter aan. Voor zichzelf ziet hij in de toekomst een een andere rol weggelegd. "Ik ben ervan overtuigd dat het voor mezelf aangewezen is een andere rol op te nemen dan die van voorzitter."

"Ik zal om die reden mijn mandaat van voorzitter teruggeven aan de partij bij het begin van het nieuwe werkjaar. Graag wil ik mijn bijdrage aan onze partij verderzetten in het federaal parlement, waar het hart van onze democratie klopt en waar ik er naar uit kijk opnieuw actiever deel te nemen aan de debatten."