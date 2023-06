Vragenlijst polst naar ervaringen van familie van kankerpatiënten in ziekenhuizen, GZA en UZ Gent ondersteunen onderzoek

De vzw Familieplatform wil graag weten hoe familieleden van mensen met kanker zich voelen wanneer ze in het ziekenhuis zijn. Daarom heeft de vzw op zijn website een enquête gezet. In ziekenhuizen gaat de aandacht vooral naar de patiënten en niet zozeer naar familieleden die hen vergezellen.

"Elke dag krijgen 188 mensen in België te horen dat ze kanker hebben", zegt Marieke Van Schoors, klinisch psychologe bij Familieplatform. "Rond elke patiënt staan meestal wel een heleboel familieleden en naasten. Gezien die familie er altijd is, in het leven en tijdens de behandeling, zouden we verwachten dat ze een volwaardige partner zijn tijdens de zorg. Maar we zien dat dat nog niet het geval is. De focus ligt vooral op de patiënt, zowel die van zorgverleners, als die van familie."