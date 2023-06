Europa wil digitale euro's invoeren, maar wat is dat?

De digitale euro moet een elektronisch betaalmiddel worden voor iedereen in Europa en zou enkel en alleen digitaal bestaan. "De digitale euro kan je niet afhalen aan een automaat in cash, anders dan het geld dat nu op je bankrekening staat. Nog een verschil is dat digitale euro's ook rechtstreeks geparkeerd zouden staan bij de centrale bank en niet bij een commerciële bank", zegt professor Monetaire Economie Selien De Schryder in "De wereld vandaag" op Radio1.

Het zou dus een extra betaalmiddel worden, geen vervanging van munten en biljetten. "Cash geld zal niet verdwijnen. Hoe we de digitale euro concreet zullen gebruiken, ligt nog niet vast. Je zou die bijvoorbeeld kunnen raadplegen via een nieuwe app of via je huidige bankapp. Dat moet nog allemaal uitgeklaard worden."